Mourad Boudjellal rêve toujours de Zidane à l'OM

Mourad Boudjellal avait lancé une opération pour racheter l'Olympique de Marseille il y a quelques mois, accompagné de l'homme d'affaires Mohamed Ajroudi. Cela n'a pas abouti, le club restant aux mains de Frank McCourt, mais l'ancien président du club de rugby de Toulon n'a pas dit son dernier mot. Interrogé sur RMC, il est revenu sur ces derniers mois agités. Et il a dit à qui il aurait fait appel pour entraîner le club.

« Si j'étais président de l'OM, il y a un mec, je dormirais devant chez lui jusqu'à ce qu'il en ait marre », a-t-il glissé. Cette personne, c'est évidemment Zinedine Zidane. « Soit il me met des coups de pied et il me dégage. Soit à force de me voir il va dire oui parce qu'il n'en pourra plus. C'est le devoir d'un président de l'OM. Il n'a pas l'obligation de réussir, il a l'obligation d'essayer », a lancé Mourad Boudjellal.