Angers : Jean-Marc Furlan a été contacté

À la recherche de son nouvel entraîneur après le congédiement d’Abdel Bouhazama ce mardi, Angers, dernier de Ligue 1, a noué le contact avec Jean-Marc Furlan durant ces dernières heures. Libre depuis son départ d’Auxerre en octobre, le technicien de 65 ans ferait partie des deux pistes envisagées par le club de l’Anjou, selon RMC.

Passé par Strasbourg, Nantes, Troyes, Brest et donc Auxerre, Furlan a connu 5 montées en Ligue 1 au cours de sa carrière (3 avec Troyes, 1 avec Brest, 1 avec Auxerre) et reste un entraîneur des plus chevronnés du football français. Si son profil a séduit le club angevin, une autre piste serait également étudiée, sans que son identité n’ait pour le moment été révélée. Selon RMC, des discussions sont actuellement menées entre le club et Furlan, mais aucun accord n’a pour le moment été ficelé.

