Liga : Alavés s’offre le Rayo Vallecano

Ce dimanche, le Deportivo Alavés (13e) et le Rayo Vallecano (16e) croisaient le fer. Les deux équipes avaient l’occasion de prendre un peu plus leurs distances avec la zone rouge. Longtemps, les deux équipes se rendaient coup sur coup jusqu’au but d’Andoni Gorosabel en toute fin de première période (44e).

En seconde période, le score n’évoluait plus. Conséquence, les Basques s’imposent 1-0 et conforte leur treizième place avec dix points d’avance sur la zone rouge. Pour le Rayo Vallecano, c’est loin d’être dramatique avec une seizième place, mais toujours quatre points d’avance sur Cadix (18e).