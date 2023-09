Affaire paris sportifs : le Brésil ne fera aucun cadeau à Lucas Paqueta

La suite après cette publicité

Cette affaire pourrait causer beaucoup de torts à Lucas Paqueta. Un an seulement après son arrivée en Angleterre, le milieu brésilien de West Ham pensait vivre un été de folie quand Manchester City a poussé pour le recruter. Les Cityzens étaient disposés à payer plus de 80 M€ pour s’attacher ses services. Mais à l’heure où il pensait franchir un cap dans sa carrière, une enquête de la FA (fédération anglaise) a tout gâché.

En clair, l’ancien pensionnaire de l’Olympique Lyonnais est accusé d’être impliqué dans une affaire de paris sportifs. Certains de ses proches sont en effet suspectés d’avoir parié sur des matchs où Paqueta jouait et où il a été sanctionné de cartons jaunes. Depuis, une enquête de la FA est en cours et le joueur est au plus mal. Manchester City s’est retiré des négociations et la sélection brésilienne ne fait plus appel à lui tant que le verdict ne sera pas rendu.

La menace d’une suspension étendue plane sur Paqueta

Au Brésil, cette affaire est logiquement prise très au sérieux et personne ne fera de cadeau à Paqueta, même s’il fait partie des meilleurs représentants de la Seleção. Le sénateur Jorge Kajuru, annoncé comme le futur président de la Commission des paris sportifs au Brésil, s’est confié sur ce fléau touchant de nombreux joueurs dans son pays. «Sur son site Internet, la FIFA a répertorié les 11 joueurs sanctionnés dans le sport brésilien, avec des peines allant de 360 ​​jours de suspension au bannissement du football, qui est la sanction que je préfère», a-t-il confié, dans des propos relayés par Agência Senado.

Bien décidé à agir fermement contre ces pratiques, Kajuru a ensuite évoqué précisément les cas de Lucas Paqueta et de Luiz Henrique (Betis), autre joueur épinglé, menaçant clairement d’étendre les éventuelles suspensions de ces deux joueurs au niveau mondial. « Les fédérations anglaise et espagnole ont ouvert des enquêtes sur les deux Brésiliens. Il faut maintenant attendre de voir s’ils seront sanctionnés ou non. Si c’est le cas, les confédérations pourront demander l’extension territoriale de la sanction et la FIFA l’extension mondiale. Honnêtement, j’espère que nous ne verrons pas le Brésil, le pays qui compte le plus de footballeurs au monde, devenir un exportateur d’illégalités dans le domaine des paris sportifs. Ce serait une honte ! » Paqueta est prévenu.