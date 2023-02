Premier League : Liverpool s’impose facilement face à Everton et se relance

Pour la dernière affiche de la 23ème journée de Premier League, Liverpool recevait son voisin et rival d’Everton à Anfield pour le traditionnel Derby de la Mersey. Entre deux équipes en difficulté actuellement, les Reds pointant seulement à la 10ème place du championnat et les Toffees étant relégable avant le coup d’envoi, cette rencontre s’annonçait incandescente. Le début du match était d’ailleurs assez hâché et il fallait attendre un bon quart d’heure avant de voir les attaquants se projeter pour amener le danger. La première occasion de la rencontre était pour Liverpool et Cody Gakpo.

La suite après cette publicité

Darwin Nunez tentait une volée acrobatique dans la surface adverse qui revenait sur l’attaquant néerlandais, ce dernier tentait alors de placer sa tête mais sans réussite (17e). Les Reds continuaient d’accentuer leur pression sur la défense des Toffees sans trouver la faille. Finalement, sur un corner botté au second poteau par Alex Iwobi, James Tarkowski trouvait le poteau d’Alisson et les joueurs de Jurgen Klopp partaient en contre (36e). Darwin Nunez partait à grandes enjambées et trouvaient Mohamed Salah en bout de course. L’Egyptien profitait de la sortie (très) hasardeuse de Jordan Pickford pour ouvrir le score (37e, 1-0).

À lire

LdC : un nouveau rapport pointe du doigt l’UEFA et la police française

Premier but avec Liverpool pour Cody Gakpo, les Reds se relancent

Juste avant la pause, après un coup franc en destination du second poteau, le ballon revenait sur Darwin Núñez dont la reprise était contrée au tout dernier moment par la défense adverse (45e+2). Au retour des vestiaires, sur un nouveau contre de Liverpool, Trent Alexander-Arnold centrait au second poteau pour Cody Gakpo, étonnement seul au second poteau, qui pouvait conclure sereinement pour faire le break dans cette rencontre (49e, 2-0). Le Néerlandais marquait à cette occasion son premier but avec son nouveau club lors de son septième match avec les Reds.

La suite après cette publicité

Quelques minutes plus tard, Darwin Nunez était à deux doigts d’enfoncer un peu plus les Toffees mais l’Uruguayen se heurtait à Jordan Pickford (58e) puis manquait le cadre de peu (62e). Les Reds laissaient ensuite le contrôle du ballon aux joueurs d’Everton et opéraient en contre avec un Mohamed Salah tout proche d’un doublé mais qui se heurtait à la défense adverse (82e) puis à Jordan Pickford (88e). Au classement, Liverpool se relance grâce à cette victoire. Les coéquipiers de Fabinho dépassent même Chelsea et occupent désormais la 9ème place de Premier League.