Reims : Will Still enrage contre l’erreur d’Emmanuel Agbadou

Une soirée pleine de regrets pour Reims. Alors que les Rémois étaient en train de réaliser l’opération parfaite en menant 1-0 sur la pelouse d’une équipe de Lens réduite à dix, ces derniers ont finalement été repris à cause d’une faute évitable d’Emmanuel Agbadou qui a offert le penalty de l’égalisation à Przemysław Frankowski. Une erreur qui a eu le don d’irriter Will Still, le coach champenois, comme il l’a laissé transparaître au micro de Prime Vidéo : « Je crois que pendant 25 minutes, on met en difficulté la meilleure équipe de Ligue 1. On avait un plan qu’on voulait respecter à la lettre. Tu prends l’avantage, ils sont à dix. Et puis, c’est comme un suicide. Un suicide individuel et collectif. (En parlant de la faute d’Agbadou) : je ne la comprends pas. Elle est embêtante, gênante. Cela fait partie du foot malheureusement. Il ne va nulle part le ballon en plus. Je ne comprends pas. »

Lucide, le tacticien belge a néanmoins reconnu que la deuxième mi-temps lensoise et le but de Seko Fofana étaient d’un très haut niveau : «C’est dommage, car on avait un très bon plan tactique. Il y a également une action individuelle de très grande classe même si on est un peu attentistes, c’est le très haut niveau. On n’y est pas encore. Il faut s’en vouloir car on a donné ce match. C’est le niveau supérieur et contre la meilleure équipe de Ligue 1, on n’y est pas encore. »

