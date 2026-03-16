Lille : Olivier Létang craint le pire contre Marseille

Olivier Létang, président du LOSC, a exprimé ses inquiétudes avant le déplacement de son équipe à Marseille (17h15). Initialement espéré à un horaire plus tardif, le match a été avancé par la LFP en raison du risque de débordements liés à l’issue incertaine du scrutin des municipales. « Ce que je demande simplement, c’est que notre délégation puisse être assurée qu’elle sera en sécurité. Si on nous dit effectivement que tout va bien se passer, on sera prêt à 17h15 », a-t-il déclaré après la victoire contre Rennes.

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La prudence de Létang s’explique par le contexte local très tendu : le maire sortant Benoît Payan (PS) arrive en tête du premier tour avec seulement 36,63 % des voix, devant le candidat RN Franck Allisio (35,02 %), tandis que Martine Vassal (DVD) et Sébastien Delogu (LFI) sont encore en lice. La crainte de violences et la mobilisation potentielle des forces de l’ordre ont motivé la décision de la LFP, surtout après qu’un incident entre supporters a fait un blessé lors du récent déplacement à Rennes. « Pour moi, un match, c’est une fête. On doit pouvoir assister à un match dans de bonnes conditions », a insisté Létang.