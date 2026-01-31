OM : le coup de gueule de Pierre-Emerick Aubameyang

Abattu après la triste élimination en Ligue des Champions, l’Olympique de Marseille n’a pas réussi à tenir le résultat sur la pelouse du Paris FC et a concédé le nul dans les derniers instants (2-2). Un nul qui laisse l’OM loin de Lens et du PSG et à seulement trois points de l’OL. Après la rencontre, Pierre-Emerick Aubameyang a fait part de toute sa frustration, en assurant qu’il ne fallait pas se manquer contre Rennes, en Coupe de France.

« C’était vraiment irréel. Pas mal de gens ne savent pas à quel point c’est compliqué de jouer ce genre de match avec une telle pression. On est déçus, abattus de ce qu’il s’est passé en Ligue des Champions, mais on commence bien le match… mais il va falloir qu’on travaille sur nos dernières minutes, on prend énormément de buts parce que c’est dû au fait que tout le monde doit faire plus d’efforts. Moi, le premier. Il faut trouver du positif, on est toujours en course pour cette Coupe de France, on devra tout donner, car on en doit pas mal aux supporters », a-t-il expliqué sur beIN Sports.