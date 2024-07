Le PSG a enfin tranché pour le remplaçant de Kylian Mbappé

Alors que les joueurs du PSG - à l’exception de ceux qui ont joué l’Euro ou la Copa América - ont repris le chemin de l’entraînement hier, la question du remplaçant de Kylian Mbappé est toujours sur la table. Le Bondynois s’en est allé à Madrid et laisse logiquement un vide énorme sur le front de l’attaque qu’il faudra combler avec une ou deux arrivées. Les économies réalisées sur son salaire et la force de frappe habituelle du PSG devraient permettre de recruter un joueur de tout premier niveau pour, essayer du moins, l’oublier.

Xavi Simons, Victor Osimhen, Khvicha Kvaratskhelia, Julian Alvarez et même Lamine Yamal sont certains des noms qui sont sortis ces derniers mois, alors que le club travaille aussi sur des renforts en défense et dans l’entrejeu. Et dans le dossier de l’attaquant qui viendrait remplacer Mbappé, le PSG semble bien avoir tranché comme le révèle RMC Sport.

Les Parisiens ont ainsi jeté leur dévolu sur Osimhen, la vedette nigériane de Naples. Le média indique que l’intérêt est mutuel, mais surtout, que le PSG réfléchit déjà à comment faire de la place au joueur et à son installation dans le système offensif de Luis Enrique. On apprend aussi que le Paris Saint-Germain se veut optimiste dans ce dossier, même si les négociations pour le joueur qui a inscrit 15 buts en 25 matchs de Serie A la saison dernière vont être compliquées.

Sous contrat jusqu’en 2026 avec les Partenopei, Osimhen est sur le marché et considéré comme transférable par le sulfureux Aurelio De Laurentiis, à l’inverse de Khvicha Kvaratskhelia par exemple. Mais le PSG, comme tout autre club intéressé, risque de devoir mettre une somme à 9 chiffres sur la table pour enrôler l’ancien du LOSC. L’été va être animé…