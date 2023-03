Porto-Inter : la police portugaise va déployer des moyens colossaux

Victorieux sur la plus petite des marges (1-0) en Italie, l’Inter Milan se déplace ce mardi soir au Portugal pour y défier le FC Porto, en 8e de finale retour de la Ligue des Champions. L’inquiétude sur le potentiel danger d’accidents avant, pendant et après la rencontre de ce soir est grandissante du côté des autorités portuanes. La police portugaise a qualifié le match de «risque élevé» et a mobilisé toutes les unités pour empêcher que quelque chose de malheureux ne se produise. Le commandement local de la Psp, la police de sécurité publique du Portugal, a publié un communiqué dans lequel il explique les procédures d’alerte maximale : « Les divisions de police, les voitures de patrouille, les pelotons opérationnels, les équipes d’intervention rapide, les équipes départementales de circulation, l’unité informatique métropolitaine, les équipes de prévention seront activées et de réaction immédiate, la division de la police judiciaire et la branche de l’unité spéciale de la police »

«Compte tenu du nombre de supporters visiteurs attendus pour le match Porto FC-Inter FC du 14 mars 2023, le Porto FC, réitérant les informations fournies dans le processus de vente, informe que des billets pour toutes les tribunes de l’Estadio do Dragao sont à l’usage exclusif des supporters du Porto FC, à l’exception des sièges destinés aux supporters visiteurs et envoyés au club hôte pour vente ; en ce sens, pour des raisons de sécurité, mais il ne peut être exclu que certains Italiens aient obtenu l’entrée de manière indépendante, c’est pourquoi des tensions pourraient surgir, dans le cadre d’un match qui pourrait générer des incidents. Les provocations médiatiques portugaises des dernières heures, avec des portraits pittoresques et éculés des Italiens, n’ont pas contribué à adoucir le climat», a alors écrit le club portugais dans un communiqué publié en ce début de semaine.

