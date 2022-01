La Fiorentina supplie le clan Vlahovic d'afficher ses intentions

À Florence, le dossier Dusan Vlahovic donne de sacrés maux de tête à la Fiorentina. Sous contrat jusqu’en 2023, le buteur serbe refuse pour le moment de prolonger. Mis sur le marché par ses dirigeants, Vlahovic ne veut pas bouger cet hiver non plus. Face à cette situation, le directeur sportif de la Viola, Daniele Pradè, a fait le point.

« Pour Vlahovic, nous avons reçu des offres importantes que nous avons évaluées et qui sont très conséquentes. Mais nous n'avons jamais eu de réponse des agents du joueur. Toutes nos portes sont ouvertes, nous voulons comprendre ce que veulent le joueur et ses agents. Nous sommes également ouverts pour nous rasseoir pour une prolongation de contrat, nous avons eu des offres concrètes pour le vendre. Pour un club comme le nôtre, qui réalise un chiffre d'affaires de 75 millions d'euros par an, il ne peut pas se permettre de perdre le joueur sur un transfert gratuit, donc on veut comprendre ce qu'il veut et on est ouvert à tout », a-t-il déclaré à Sportitalia.