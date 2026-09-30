Raphinha quitte la sélection et rentre à Barcelone

Sorti à la pause du deuxième match amical disputé contre l’Australie, Raphinha a été officiellement libéré par la Fédération brésilienne de football. «Raphinha a passé un examen d’imagerie ce mercredi 30, qui a révélé un léger œdème musculaire à l’arrière de sa cuisse droite. Par précaution et afin de favoriser son rétablissement rapide, le joueur sera libéré de l’équipe nationale brésilienne. Aucun athlète ne le remplacera pour le match amical contre l’Inde», a ainsi communiqué la CBF.

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Le joueur de 29 ans va donc rentrer en Catalogne pour se soigner, et c’est tout le FC Barcelone qui espère que son indisponibilité sera la plus courte possible. Les médias catalans sont déjà remontés contre le Brésil et Carlo Ancelotti, qui a titularisé son attaquant lors des deux rencontres disputées.