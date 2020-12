Brighton : Arsenal vise Tariq Lamptey

Au poste de latéral droit, il est l'une des révélations de ce début de saison de Premier League. Tariq Lamptey est certainement le meilleur joueur de Brighton cette année et dispose d'un grand potentiel. A l'âge de 20 ans, il a réussi à être 11 fois titulaire, pour marquer 1 but et faire 1 passe décisive. Et un jeune déjà prêt pour le haut niveau attire forcément les convoitises.

La suite après cette publicité

Ainsi, l'Anglais est déjà suivi par 3 grands clubs européens. D'après le Mirror, Arsenal l'aurait même inscrit sur la liste des remplaçants possibles à un Hector Bellerin lié au FC Barcelone. Mais deux géants ont aussi des yeux sur lui, à savoir Manchester City et le Bayern Munich. Une bien rude concurrence pour des Gunners en quête de renouveau.