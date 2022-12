Coupe du Monde 2022 : Luis Enrique déjà courtisé après son départ de la Roja

La suite après cette publicité

L'élimination de l'Espagne face au Maroc lui a été fatale. Après être sorti en 8e de finale de Coupe du Monde 2022 avec l'Espagne, Luis Enrique a été démis de ses fonctions d'entraîneur de la Roja. «Le président, Luis Rubiales, et le directeur sportif, José Francisco Molina, ont transmis la décision à l'entraîneur. (...) La RFEF souhaite énergiquement à Luis Enrique et à son équipe la meilleure des chances dans leurs futurs projets professionnels», avait annoncé la Fédération espagnole jeudi.

Mais malgré cet échec, Luis Enrique pourrait rebondir rapidement et dans un Championnat qu'il connaît bien : la Liga. Selon le média espagnol AS, le manager de 52 serait une piste très étudiée par l'Atlético de Madrid. Les Colchoneros ne sont pas insensibles à l'idée de changer d'entraîneur, Diego Simeno n'est plus indiscutable. S'il est toujours en contrat jusqu'en 2024, le manager argentin ne pointe qu'à la 5e place de Liga et a été éliminé prématurément en phase de poules de la Ligue des Champions.

Manchester United également intéressé

«Je l'aime beaucoup, personnellement et professionnellement. Je pense qu'il a le talent pour entraîner n'importe quelle équipe de notre ligue. Il est clair qu'il apporte une valeur ajoutée à tous», avait déclaré le directeur général de l'Atletico, Miguel Angel Gil Marin, après l'élimination espagnole. «Luis Enrique est un entraîneur et un manager spectaculaire. C'est une idée différente de celle que nous avons actuellement à l'Atlético, mais pourquoi pas ?», a encore ajouté Koke, le capitaine colchonero.

La porte est donc ouverte pour l'ex-manager du Barça. Mais l'Atlético de Madrid n'est pas la seule équipe intéressée par Luis Enrique. Toujours selon AS, Manchester United garderait aussi un œil sur lui. La situation compliquée du club - bousculée ces derniers mois par l'actualité de Cristiano Ronaldo et 5e au classement de la Premier League - pourrait obliger les Red Devils à mettre la pression sur Erik ten Hag, arrivé cet été, et se pencher sur Enrique.