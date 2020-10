Bertrand Traoré savoure son transfert à Aston Villa

La suite après cette publicité

Présent lors du rassemblement du Burkina Faso, Bertrand Traoré s'est illustré contre le RD Congo (3-0) en marquant un but et en délivrant une passe décisive. Une belle performance pour l'ailier d'Aston Villa qui peut faire le plein de confiance. Sorti de deux saisons très compliquées à Lyon, le joueur de 25 ans a été interrogé par Sport Plus. Il en a profité pour revenir sur son arrivée en Angleterre et se satisfait de revêtir le maillot des Villans.

«Aston Villa c'est un nouveau départ, une nouvelle vie qui commence pour moi même si je connais le championnat. Ce transfert m'a permis de me libérer, d'être moi-même. Je vais rester concentrer sur mon travail, le football, et je n'aurais pas à penser à ce qu'il se passe hors du terrain», a lâché Bertrand Traoré. Pour le moment en adaptation à Aston Villa, le Burkinabé a bien débuté et a marqué pour sa première titularisation en Carabao Cup contre Bristol City (3-0).