PSG : l'analyse de Mauricio Pochettino sur l'apport de Lionel Messi

La Ligue 1 est en effervescence. La folie s'est même emparé de Reims et du stade Auguste Delaune théâtres des probables débuts de Lionel Messi sous le maillot du PSG. Quinze jours après sa présentation en grande pompe, la Pulga pourrait bien effectuer ses premiers pas sur les pelouses hexagonales dimanche face au Stade de Reims.

Entre impatience et curiosité, les supporters du PSG ne manqueront pour rien au monde cet événement. Présent en conférence de presse ce samedi avant le déplacement à Reims, Mauricio Pochettino a essayé de maintenir le suspense autour d'une titularisation de sa star. Mais le technicien parisien a tout de même livré un petit indice sur la suite des événements.

Mauricio Pochettino se montre optimiste pour Lionel Messi

Messi, mais aussi Neymar et Mbappé devraient être convoqués dans le groupe. Reste à savoir si les trois protagonistes démarreront la rencontre ou pas. En attendant, l'entraîneur du PSG a décrypté l'adaptation de la star argentine dans son nouvel environnement. Et le coach argentin se montre extrêmement satisfait de l'intégration au quotidien de l'ancien joueur du FC Barcelone.

« Léo est très motivé. Quand on signe un joueur, je n’ai pas une grosse attente, j’essaye de découvrir le joueur au quotidien avec un nouveau contexte. C’est vrai que l’on découvre un grand professionnel qui est en train de s’adapter très rapidement à ses nouveaux partenaires et à son nouveau club, » a ainsi révélé Pochettino. L'ancien manager des Spurs s'est ensuite livré à une petite analyse sur le futur rayonnement du principal protagoniste en Ligue 1. « C’est un très grand joueur. La Ligue 1 peut être un peu plus ouverte dans le jeu de transition et plus physique mais il a la capacité à s’adapter. On aime avoir la possession et il connaît ce type de jeu. » La France du football en salive d'avance...