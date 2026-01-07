Thiago Almada a déjà une porte de sortie

C’est un nouveau mouvement qui s’apprête à voir le jour dans la capitale espagnole. Thiago Almada, 24 ans, actuellement sous les ordres de Diego Simeone, pourrait bientôt quitter l’Atletico de Madrid selon les récentes informations de Sport. Le mercato hivernal commence à s’animer et une opération pourrait avoir lieu entre Naples et le club espagnol. La direction italienne aurait sollicité l’Atlético pour obtenir le prêt du jeune argentin pour une durée de six mois, avec une option d’achat fixée à 25 millions d’euros, afin d’apporter un second souffle à son secteur offensif en Serie A. En provenance de Botafogo, et très apprécié en Espagne, malgré la forte concurrence qui s’oppose à lui chez les Colchoneros, ses apports en attaque pourraient être une solution qui s’envisage désormais en Italie.

Les Napolitains pointent à la troisième place du classement en championnat et restent à seulement deux points du leader, l’Inter Milan. Ce renfort de taille permettrait aux hommes d’Antonio Conte d’aller titiller les Milanais, pour rappel l’autre club de la ville, l’AC Milan, est également devant eux. Reste à savoir si les plans du technicien italien vont changer en cours de route. Au milieu de terrain, de nombreux joueurs sont déjà à sa disposition : Scott McTominay, Kevin De Bruyne, Matteo Politano ou encore l’Espagnol Miguel Gutiérrez.