Accord PSG-Porto pour Alex Telles !

Depuis un certain moment maintenant, le Paris Saint-Germain peine à se trouver des latéraux. Si Maxwell et Juan Bernat à gauche ont été des bonnes pioches depuis 2011, on ne peut pas dire que les recrutements ont toujours été excellents sur ces postes précis. Avec le départ en fin de contrat de Layvin Kurzawa, le club de la Porte d'Auteuil se cherchait donc un remplaçant pour le Français et surtout quelqu'un capable de challenger un peu Bernat.

Plusieurs noms avaient filtré dans la presse et notamment celui d'Alex Telles (FC Porto) ou encore celui de Mattia de Sciglio (Juventus). Finalement ce sera bien le natif de Caxias do Sul, au Brésil, qui portera les couleurs parisiennes l'année prochaine. C'est en tout cas ce qu'annonce ce mercredi matin Abola, le journal portugais, sur sa une. Alex Telles sera un joueur du PSG la saison prochaine lâche le média, assurant que l'officialisation arrivera à l'issue de la saison.

Meilleur défenseur buteur d'Europe

Le joueur, né le 15 décembre 1992 (27 ans) était arrivé à Porto en 2016, après un prêt à l'Inter Milan, et il lui restait une année de contrat. Les négociations n'ont, semble-t-il, pas vraiment trainé puisque Porto demandait 30 millions d'euros, que le PSG proposait 20 et que finalement l'accord aurait été trouvé pour la somme de 25 M€. Les deux formations ont donc coupé la poire en deux et se sont retrouvées sur une indemnité de transfert.

Avec un salaire estimé à 108 000 euros par mois, il représente aussi une belle affaire financière pour le Paris SG, qui n'aura pas à dépenser des mille et des cents pour le convaincre. Avec le Roumain Marius Constantin, qui évolue au Gaz Metan Medias, il est le meilleur défenseur buteur d'Europe avec 10 réalisations et il a offert aussi 9 passes décisives. Reste maintenant à savoir s'il arrivera à prendre la place de Bernat au cours de la prochaine saison.