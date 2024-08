Le Qatar pousse pour Layvin Kurzawa

Libre depuis son départ du PSG, Layvin Kurzawa attend le bon projet susceptible de le relancer après plusieurs saisons en demi-teinte à Paris. Son souhait est bien évidemment de se relancer dans le big 5 européen. Le Stade Brestois, qui est intéressé par l’international tricolore de 31 ans, pourrait être le club qui peut remettre le latéral gauche sur de bons rails. Ce dernier est séduit par la perspective de disputer la Ligue des Champions.

Mais en l’absence de proposition satisfaisante, Layvin Kurzawa s’impatiente et ne veut plus attendre plus longtemps avant de retrouver les terrains, lui qui s’entraine depuis plus d’un mois du côté de Monaco. Selon nos informations, L’ancien Parisien, qui veut être fixé d’ici à 48 heures sur son avenir, pourrait bien finir par accepter la proposition du club qatari d’Al-Wakrah SC, actuel 7e de la Qatar Stars League.