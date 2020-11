Le Real Madrid aurait la voie libre pour recruter Erling Haaland !

L’intérêt du Real Madrid pour Erling Haaland est loin d’être nouveau. Très sage durant le dernier mercato estival, la Casa Blanca a fait le choix de ne recruter aucun joueur. La donne est simple : les Merengues veulent mettre le paquet dans un an, puis en 2022. Car les champions d’Espagne en titre veulent plus que jamais recruter du lourd pour en finir avec les difficultés de l’ère post CR7. L’an prochain, la cible numéro 1 du Real Madrid est d'ailleurs connue : Kylian Mbappé.

L’attaquant du Paris Saint-Germain n’a toujours pas prolongé son contrat (2022) et aujourd’hui, son départ en 2021 est considéré comme presque acté. Et si tout se passe comme prévu pour les Espagnols, qui aimeraient également tenter le coup avec Eduardo Camavinga la même année, le principal objectif pour 2022 sera Erling Haaland. Une cible et un timing évoqués à plusieurs reprises de l’autre côté des Pyrénées.

Le Real Madrid, interlocuteur privilégié du BVB

Et ce matin, les déclarations du directeur sportif du Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke, ont fait réagir. Ainsi, AS affirme que le Real Madrid est le club le mieux placé pour accueillir le serial buteur scandinave en 2022. En clair, les Merengues comptent sur un gentleman agreement entre le clan Haaland et le BVB pour qu’un départ soit facilité dans deux ans, permettant ainsi au club allemand de profiter des services de son buteur une saison supplémentaire.

De plus, le quotidien ajoute que les Marsupiaux seraient disposés à négocier plus facilement avec leurs homologues madrilènes qu’avec d’autres clubs. Ce qui ne veut pas dire que Haaland sera négocié au rabais, d’autant que le BVB a fermement dément l’existence d’une clause libératoire. Peu importe, la Casa Blanca est prête à mettre le prix. Enfin, les dirigeants ibères espèrent que le compatriote d’Haaland, Martin Odegaard, saura jouer les entremetteurs de choix en convaincant son partenaire de sélection de le rejoindre en Espagne. Le plan merengue est connu, reste à savoir s’il se déroulera sans accrocs.