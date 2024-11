Chelsea : ça s’agite pour Benoît Badiashile

Blue Blanc Rouge. Cette saison, plusieurs joueurs tricolores évoluent sous le maillot de Chelsea. Ainsi, Wesley Fofana, Axel Disasi, Malo Gusto, Christopher Nkunku et Benoît Badiashile composent la colonie française du club anglais. Un club où le dernier nommé a posé ses valises il y a près de deux ans, en janvier 2023. Après avoir fait ses preuves au plus haut niveau dans l’Hexagone sous le maillot de l’AS Monaco, Benoît Badiashile a filé à l’anglaise contre un joli chèque d’un peu plus de 35 M€. Lors de ses six premiers mois, le natif de Limoges a participé à 11 rencontres toutes compétitions confondues. La saison suivante, en 2023-24, le défenseur central âgé de 23 ans a été utilisé 22 reprises (1 but et 1 assist).

La suite après cette publicité

Lors de l’exercice actuel, le Français totalise 10 apparitions sous le maillot des pensionnaires de Stamford Bridge. Dans le détail, il a pris part à 2 matches de Premier League, 6 de Ligue Europa Conférence (en comptant les 2 matches de barrage, ndlr) et 2 de Carabao Cup. Ce qui fait un temps de jeu total de 847 minutes. Sur le banc ou absent de l’effectif lors de 10 rencontres sur 12 en Premier League, Badiashile était dans le onze face à Leicester City le week-end dernier. Idem hier face à Heidenheim en C4 (90 minutes jouées). De quoi redonner de l’espoir au joueur tricolore, qui a dû faire preuve de patience durant les premiers mois de la compétition. Mais le défenseur, qui enchaîne bien ces derniers matches, s’est toujours accroché et n’a pas imaginé quitter les Blues.

Des clubs sont déjà à l’affût mais…

«Enzo Maresca est une belle personne et un grand coach. Il a une belle philosophie. Je pense que l’on partage la même vision du football. J’apprécie beaucoup le temps passé avec l’entraîneur. J’espère que cela durera longtemps avec lui. (…) C’est évident qu’un joueur souhaite jouer tous les matches. Mais dans un club comme Chelsea, il y a beaucoup de bons joueurs. Il faut mettre à profit les minutes que l’on a, donner le maximum et laisser le coach prendre des décisions. Bien sûr que je veux rester à Chelsea, c’est un grand club. J’ai conscience des difficultés pour réussir, mais je vais essayer de tout faire pour y parvenir», avait-il expliqué il y a quelques semaines.

La suite après cette publicité

Qu’en est-il à présent ? Selon nos informations, la tendance actuelle est toujours à ce qu’il reste à Chelsea et ne change pas d’air durant le mois de janvier 2025. Si un retournement de situation est toujours possible d’ici là, l’idée du joueur est de poursuivre l’aventure à Londres. Ce, même si plusieurs clubs ont déjà frappé à sa porte. Des écuries de Serie A et de Bundesliga sont sur le coup selon nos informations. En ce qui concerne l’Olympique de Marseille, où son nom a été cité par Monaco-Matin ce vendredi, il n’y a eu pour le moment aucune approche des pensionnaires de l’Orange Vélodrome nous a-t-on fait savoir. Pleinement concentré sur Chelsea, le footballeur sous contrat jusqu’en juin 2030 a encore quelques pages à écrire dans la capitale anglaise avec ses coéquipiers français.