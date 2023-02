Clermont - OM : les raisons du coup d’envoi retardé

La suite après cette publicité

Les supporters clermontois et marseillais ont dû patienter ce samedi avant de voir apparaître les deux équipes sur la pelouse. 48 minutes d’attente supplémentaires par rapport à l’horaire initial (21h) plus précisément. La raison ? Les CRS ont tenté avant le coup d’envoi de repousser des supporters marseillais sans billet, selon L’Équipe et La Montagne. Ces derniers ont forcé le passage pour s’introduire dans le stade.

Les deux journaux expliquent que ces supporters sans billets ont réussi à prendre place dans le parcage visiteurs en cassant des barrières. Le gaz lacrymogène a ensuite été utilisé par les forces de l’ordre, ce qui a contraint les joueurs à rester au vestiaire. Pour laisser le temps à celui-ci de se dissiper au-dessus du stade Gabriel-Montpied, il a donc fallu retarder le coup d’envoi. Au final, l’Olympique de Marseille s’est tranquillement imposé face à Clermont (0-2).

