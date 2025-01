Wolverhampton : le départ de Mario Lemina à Al Shabab quasi bouclé !

Valeur sûre du championnat anglais et titulaire indiscutable chez les Wolves cette saison, Mario Lemina a disputé 16 matches (1 but et 3 passes décisives). En Premier League depuis 2017 et deux intermèdes du côté de Galatasaray (2019-20) et Nice entre 2021 et 2023, le milieu de terrain gabonais aspire à d’autres choses.

Contacté ces derniers jours par Al Shabab en Arabie Saoudite, l’ancien joueur de l’OM, qui est aujourd’hui âgé de 31 ans, est sur le point d’accepter de rejoindre la formation saoudienne où évolue notamment l’ancien joueur de l’AS Monaco Yannick Ferreira Carrasco. Lemina retrouverait en Saudi Pro League un coach qui l’a connu il y a quelques saisons au Galatasaray, à savoir Fatih Terim. Le montant de l’opération tourne autour de 4 M€ et le transfert pourrait être rapidement finalisé selon des sources turques.