Paul Pogba sème la discorde à la Juventus

Si la saison de la Juventus n’a pas été de tout repos, que dire de celle de Paul Pogba ? Le milieu de terrain a vécu un exercice 2022-2023 très compliqué, la faute à des problèmes extra sportifs, mêlant notamment son frère, ainsi qu’à plusieurs pépins physiques dont il a été victime. En effet, après un premier «Pogback» à Manchester United en 2016, la Pioche est revenu dans le Piémont lors du précédent mercato estival. Et son retour n’a pas été une sinécure, loin de là. Depuis sa blessure au mollet contractée avec les Red Devils, le joueur de 30 ans a enchaîné les pépins physiques. A Turin, tout a commencé avec une nouvelle blessure, mais au ménisque cette fois-ci, durant la tournée de préparation de l’été dernier avant de poursuivre avec une opération au genou qui l’a empêché de participer à la Coupe du Monde au Qatar.

Alors que Paul Pogba est arrivé l’été dernier pour devenir le symbole du nouveau cycle, avec un salaire à la hauteur de ces grandes attentes, environ 8 millions d’euros net par an plus des bonus, le tout sur quatre saisons, il a finalement été le symbole d’une saison compliquée pour la Juventus après son élimination précoce en Ligue des Champions. Le club turinois a d’ailleurs été épinglé à plusieurs reprises par la justice italienne dans la grande affaire des plus-values sur les transferts. Après une première sanction de 15 points puis l’annulation de cette dernière, la Cour d’appel de la Fédération italienne de football a finalement infligé une pénalité de 10 points à la Juventus pour les fraudes comptables enregistrées le 22 mai 2023. La formation piémontaise a donc vécu un véritable cauchemar tout comme son numéro 10 et ils ont donc pris la foudre des observateurs de la Serie A.

Paul Pogba ne fait plus l’unanimité

De retour après cette longue absence, l’optimisme était de mise. Mais la réalité a rapidement repris le dessus. Alors que le milieu de terrain des Bleus retrouvait des sensations et de sa superbe, un nouvel incident est venu contrecarrer ses plans et ceux de la Juventus. Après un claquage à la cuisse, les blessures ont continué de s’enchaîner avec une déchirure des adducteurs et un pépin musculaire aux ischio-jambiers. Une nouvelle salve terrible pour le natif de Lagny-sur-Marne. Traînant son spleen dans le Piémont, le retour de l’enfant prodige a tourné au fiasco. Plus que l’ombre de lui-même depuis plusieurs mois désormais avec seulement 10 rencontres disputées à son actif, et 172 minutes jouées ce qui équivaut à moins de deux matchs complets, pour une seule titularisation, la Pioche a décidé de mettre les bouchées doubles afin de préparer du mieux possible la saison prochaine et faire taire les critiques.

Parce qu’en effet, si Paul Pogba est enfin de nouveau opérationnel, la presse transalpine n’a pas été tendre avec l’international français dernièrement. La Gazzetta dello Sport a même qualifié le milieu de terrain «de flop, pour l’instant». Le média italien au papier rose a rappelé que les supporters «étaient en colère et le Français déprimé» tout en rappelant l’investissement terrible pour le club turinois. Même son de cloche pour Tuttosport qui titrait sur Paul Pogba récemment. « Saute les vacances », lui demandait notamment Fabrizio Tencone, l’ex-docteur de la Vielle Dame, à l’intérieur du média turinois. Après ce constat, Massimiliano Allegri l’attend donc à Turin pour comprendre comment il va revenir et dans quelles dispositions. La donnée prioritaire, si ce n’est la plus importante, est son retour à la compétition. En effet, la question brûle les lèvres. Dans combien de temps la Pioche retrouvera-t-elle sa meilleure forme ? Celle de la Coupe du Monde 2018, alors au sommet de son art, où il avait remporté le Graal avec l’équipe de France en Russie même si ce temps semble désormais révolu.

Paul Pogba sur la liste des transferts ?

Si Nicolò Fagioli et Fabio Miretti ont très bien joué les pompiers de service, Massimiliano Allegri pensait à la base aligner un milieu composé de Paul Pogba, Manuel Locatelli et Adrien Rabiot. Ca tombe bien, l’ancien joueur du Paris Saint-Germain a prolongé son aventure dans le Piémont pour une saison supplémentaire. Mais l’entraîneur italien pourrait rapidement revoir ses plans. Si la Pioche peut garantir une certaine assurance grâce à sa classe, à sa lecture du jeu et à sa capacité à réaliser des passes laser dans le cœur du terrain tout en étant un danger de loin avec sa force de frappe, il doit aussi être fiable d’un point de vue physique pour devenir un élément de base de la formation turinoise. Actuellement à Miami, le principal concerné est actuellement en train d’intensifier sa préparation et il publie d’ailleurs régulièrement ses entraînements sur ses réseaux sociaux.

Tandis qu’on le voit s’entraîner, entre le travail dans la piscine, le tapis roulant et la salle de sport, aux premières lueurs de l’aube, tous les observateurs ont le même espoir. Le voir débuter la pré-saison avec la Juventus. Et il se pourrait bien que le milieu de terrain tricolore arrive plus tôt que prévu, si son programme se déroule sans encombre. Néanmoins, cela ne suffira pas à assurer son avenir dans le Piémont. Son salaire est encore un frein d’autant plus au sein d’un club qui doit réduire sa masse salariale. Dans cette optique, la direction bianconera ne fermera pas la porte à un transfert si des offres intéressantes arrivent sur la table des négociations. Si son départ n’est pas la priorité, les dirigeants turinois qui s’activent en coulisses ces dernières semaines doivent d’abord trouver des portes de sortie à Weston McKennie, Arthur et Denis Zakaria, il se pourrait bien que l’aventure de Paul Pogba se termine en eau de boudin…