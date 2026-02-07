Le clan de Sandro Tonali sème la pagaille à Newcastle

La rumeur d’un départ à Arsenal à la toute fin de mercato a laissé des traces du côté de Sandro Tonali. Même si les Gunners n’ont pas trouvé les bons arguments financiers pour convaincre leurs homologues du nord de l’Angleterre, ils ont réussi à immiscer sournoisement l’envie d’ailleurs chez le milieu de terrain italien. Après avoir lui-même mis fin à la rumeur d’un départ à Londres lundi dernier, Giuseppe Riso, l’agent de Tonali a repris la parole dans les colonnes de Tuttosport pour cette fois fixer les conditions d’un maintien du joueur chez les Toons.

Il n’y va pas de main morte. « Newcastle a du mal à se séparer de Sandro, et lui veut mener le club en Ligue des Champions, affirme dans un premier temps l’empressario, mettant au passage la pression sur la direction de Newcastle. Nous évaluerons la situation et déciderons de la marche à suivre cet été. Les discussions concernant les transferts auront lieu plus tard. Nous verrons comment se termine la saison et nous prendrons ensuite une décision ». Le genre de propos qui invitent rarement à l’optimisme, d’autant que le club occupe la 11e place de Premier League aujourd’hui.

La C1 comme coup de pression

Les Magpies savent à quoi s’en tenir pour conserver celui qu’ils avaient fait venir de l’AC Milan pour 70 M€ à l’été 2023. Pour rappel, deux mois après son transfert, il avait été suspendu pour le reste de la saison pour avoir participé à des paris sportifs, pratique interdite en tant que sportif professionnel. Malgré sa mise au ban et l’impossibilité de le voir sur le terrain, le club anglais n’avait pas hésité à le soutenir durant sa suspension. Une fois de retour, Eddie Howe en a fait l’un des cadres de son équipe (36 matchs toutes compétitions confondues cette saison, 5 passes décisives).

Il va à nouveau falloir gérer sa situation, alors que le joueur est toujours sous contrat jusqu’en 2028. « Il n’y a pas de préférence pour le moment. Il est encore tôt. Ce que nous disons aujourd’hui ne sera plus valable demain. Newcastle ne peut pas le laisser partir maintenant, et cela ne sert à rien de changer d’avis, d’autant plus que Sandro est très attaché au club », prolonge Giuseppe Riso pour mieux troubler son jeu. Tonali lui-même a déjà évoqué publiquement un possible départ. Mais fixer la condition d’une participation à la C1 en étant à 7 points d’une place qualificative en championnat est perçu comme un sacré coup de pression.