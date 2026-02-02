Arsenal tente de recruter Sandro Tonali !

Tout peut se passer lors du dernier jour du mercato. C’est un grand classique, et Arsenal le démontre encore. Hier, on a appris la longue indisponibilité de Mikel Merino, pion essentiel du dispositif de Mikel Arteta, en raison de sa capacité à jouer au milieu de terrain et en faux numéro 9. Le milieu espagnol va donc manquer à son équipe, qui court plusieurs lièvres à la fois et qui veut s’appuyer sur une profondeur de banc exceptionnelle.

Dès lors, la direction du club londonien a décidé de passer à l’action, alors que le mercato ferme ses portes à 20 heures ce soir en Angleterre (en France, en Italie et en Allemagne également, à 23h59 en Espagne). Selon Sky Germany, Arsenal a ainsi approché Newcastle pour trouver un accord au sujet de Sandro Tonali !

Dur de convaincre Newcastle

Pas une mince affaire puisqu’il s’agit d’un joueur majeur des Magpies. Titularisé à 21 reprises cette saison en Premier League, le milieu de 25 ans est lié jusqu’en 2029 avec Newcastle, avec une option pour 2030. Mais il n’a jamais caché qu’il ne s’éterniserait pas dans le nord de l’Angleterre. Son nom est fréquemment cité dans les médias italiens, pour un retour en Serie A du côté de la Juventus notamment.

Arsenal aimerait se glisser dans la brèche et convaincre le joueur de changer d’air, en rejoignant Londres plutôt que l’Italie. Mais pour persuader Newcastle, ce sera une autre paire de manches. La première approche a été repoussée par Newcastle. Reste à savoir si Arsenal est prêt à envoyer une offre digne de ce nom pour arracher le joueur à la morne saison des Magpies (10es de Premier League).