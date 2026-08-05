Pape Cabral prolonge à Monaco

Monaco a officialisé ce mercredi la prolongation de contrat du prometteur Pape Cabral. Le milieu de terrain de 19 ans est désormais lié au club de la Principauté jusqu’en 2031. La saison dernière, le Franco-Sénégalais avait disputé 6 matchs avec l’effectif professionnel, découvrant par ailleurs la Ligue des Champions (face à Manchester City et Bodo Glimt). Cabral était arrivé au club en 2022 en provenance de Mainvilliers.

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𝐏𝐚𝐩𝐞 𝐂𝐚𝐛𝐫𝐚𝐥 prolonge avec l'AS Monaco 🔴⚪️



Le milieu de terrain français de 19 ans, formé à l’Academy, est désormais lié au club de la Principauté jusqu’en 2031 ✍️



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«L’AS Monaco est heureux d’annoncer la prolongation du contrat de Pape Cabral. Le milieu de terrain français de 19 ans, formé à l’Academy, est désormais lié au club de la Principauté jusqu’au 30 juin 2031. Actuellement en pleine préparation estivale sous les ordres de Filipe Luís, Pape Cabral a participé aux trois premières rencontres amicales disputées par l’AS Monaco. Né le 20 janvier 2007, le milieu de terrain formé à l’Academy poursuit ainsi sa progression au plus haut niveau, après avoir découvert le monde professionnel lors de la saison 2025-2026», indique l’ASM dans un communiqué.