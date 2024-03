OM : Bilal Nadir donne de ses nouvelles

Belle surprise du début de saison de l’OM, Bilal Nadir s’est vu être récompensé par une prolongation de contrat jusqu’en 2028 ce mercredi. Un bol d’air frais pour le milieu de terrain de 20 ans, victime d’une grave blessure au genou face à Rennes en janvier, écourtant ainsi sa saison alors qu’il s’imposait comme un titulaire dans le onze de Gennaro Gattuso. Ce mercredi, le joueur a donné de ses nouvelles, et elles sont pleines d’espoir.

«La nouvelle de ma blessure a été compliquée. Il a fallu que je la digère. Je me suis rapidement mis dans une bulle et j’ai la chance d’être très bien entouré au sein de l’équipe. Je savais que cela allait être une blessure de longue durée. Je me suis fait opéré il y a quelques semaines et aujourd’hui, ça avance tout doucement», a confié l’international espoir marocain.