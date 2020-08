Le message de Thierry Henry à Mbappé et Neymar

Alors que l'heure du coup d'envoi de la finale de la Ligue des Champions approche, de nombreux grands noms du PSG manifestent leur soutien au club de la capitale. Thierry Henry lui n'a jamais joué à Paris, mais il sera tout de même derrière l'équipe dirigée par Thomas Tuchel contre le Bayern.

« C'est le moment les gars. Ramenez-là à la maison pour le football français », a lancé le légendaire attaquant des Bleus et d'Arsenal sur Twitter, mentionnant les deux stars du Paris Saint-Germain. Au Brésilien et au Français de répondre sur le terrain.

The time is now guys. Bring it back for French football. @neymarjr @KMbappe 🇫🇷 ⚽️ 🏆 pic.twitter.com/pIBhYyDols