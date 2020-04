L'Atlético de Madrid veut mettre 6 joueurs à la porte

Les effets de la crise de coronavirus risquent d'être pour le moins difficiles à encaisser, d'un point de vue financier comme sportif, puisque les directeurs sportifs et les recruteurs naviguent dans le flou pour la préparation de la prochaine saison. Ce n'est donc pas un hasard si, pour l'instant et si on met de côté les grosses opérations habituelles, les rumeurs autour du mercato sont plutôt calmes. En Espagne, l'Atlético de Madrid risque cependant d'être l'un des grands animateurs du prochain marché, tant dans le sens des arrivées que des départs.

Depuis des semaines déjà, Thomas Partey fait la une des médias britanniques, qui annoncent un intérêt plus que prononcé d'Arsenal pour ses services. Mais les dernières informations parues de l'autre côté des Pyrénées se veulent plutôt rassurantes pour les Colchoneros, et un accord pour une prolongation est aujourd'hui le scénario le plus probable. En revanche, d'autres joueurs sont clairement candidats à un départ, notamment parce que les intentions de Diego Simeone à leur sujet sont assez troubles. Comme le confie Marca, jusqu'à six joueurs pourraient ainsi être poussés vers la sortie lors du prochain mercato, et pas forcément des moindres.

Des internationaux sur le marché

Le premier n'est autre qu'Antonio Adán, le remplaçant de Jan Oblak dans les cages. Le contrat du portier de 32 ans expire en juin, et la direction rojiblanca n'a pas encore tranché à son sujet. Cas similaire pour Yannick Carrasco, dont le départ une fois son prêt de six mois terminé sera inévitable s'il ne convainc pas l'Atlético de Madrid lors de cette fin de saison, en cas de reprise. En défense, Mario Hermoso était arrivé contre 25 millions d'euros avec une belle cote l'été dernier, lui qui était international espagnol. Mais peu à peu, il a chuté dans la hiérarchie et est désormais quatrième défenseur central de l'équipe de Simeone. C'est même lui qui pourrait réclamer un départ pour trouver du temps de jeu sous d'autres horizons.

Les Colchoneros peuvent donc espérer un gros chèque, et ce sera aussi le cas pour Santiago Arias, le latéral droit colombien, lui aussi relégué dans la hiérarchie suite à l'arrivée de Trippier l'été dernier et le retour en forme inattendu de Šime Vrsaljko. Mais s'il y a un joueur sur lequel les Madrilènes comptent pour renflouer les caisses, c'est bien Thomas Lemar. Après ne pas avoir trouvé preneur lors des derniers mercatos, ce marché estival pourrait être le bon, avec la Premier League comme principale destination potentielle. Enfin, Vitolo est aussi sur le départ, mais son salaire conséquent - 5M€ net par saison - pour un joueur remplaçant a tendance à refroidir les clubs intéressés. Mais pas de doutes, il y a de bonnes affaires à réaliser à Madrid cet été !