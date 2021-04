LdC : Raphaël Varane encense N’Golo Kanté

Si les Blues ont quitté la capitale espagnole hier soir avec un score favorable avant le match retour (1-1), ils peuvent remercier N’Golo Kanté. Le milieu de terrain français de Chelsea, auteur d’une prestation XXL face au Real Madrid en Ligue des Champions, a été encensé par son compatriote, coéquipier en sélection et adversaire du soir, Raphaël Varane.

«N'Golo? Il nous a gênés, c’est clair. A ce moment de la saison, le physique est déterminant et c’est vrai qu’il court beaucoup (rires). Ça nous a posé pas mal de problèmes, il a réussi à casser les lignes, il a aussi cette capacité à récupérer des ballons. On connaît la qualité de cette équipe, et il est l’une de leurs forces», a-t-il expliqué au micro de RMC Sport.