La presse italienne annonce une folle rencontre entre le clan Roberto De Zerbi et l’AC Milan !

C’est un secret de polichinelle, mais Sérgio Conceição ne devrait pas faire long feu dans les travées de San Siro. Pour rappel, l’ancien coach de Porto, qui a remplacé Paulo Fonseca fin décembre, a signé un contrat jusqu’en juin 2026 avec un salaire d’un million d’euros jusqu’au 30 juin, destiné à être augmenté jusqu’à 2 millions en cas de maintien. Mais au moment de la signature, une clause a été insérée par les Rossoneri qui permet une résiliation anticipée dans le cas où, à la fin du championnat en cours, l’objectif minimum de qualification pour la prochaine Ligue des Champions ne serait pas atteint : «le plus important, c’est Milan, ce n’est pas Conceicao qui reste ou pas. Je suis désolé pour les supporters, parce que je suis habitué à gagner. Cette chose me fait mal. Je suis vraiment blessé par ces résultats. Je ne me sens pas bien du tout en ce moment. Et ce que je fais dans ces moments-là, c’est travailler, encore plus. Ce qui me touche le plus, ce sont les joueurs, voir leurs visages, la déception, avec une grande frustration», avait-il expliqué, peu avant la trêve internationale.

La suite après cette publicité

Et depuis cette triste semaine, les rumeurs ne cessent d’enfler à Milan sur l’identité du futur entraîneur des Rossonseri, à l’heure où Fabio Paratici devrait bientôt être nommé directeur sportif, comme nous vous le révélions en exclusivité il y a plus d’un mois. Selon toute vraisemblance, l’entraîneur portugais ne sera pas confirmé sur le banc des Rossoneri, le club est déjà à la recherche d’un nouvel entraîneur pour 2025/26. Au cours des dernières semaines, Paratici a déjà eu quelques réunions avec Zlatan Ibrahimovic et Gerry Cardinale, il n’a pas encore rencontré Giorgio Furlani mais l’ancien directeur sportif de la Juventus est totalement ouvert à prendre les rênes de l’AC Milan, d’ici à quelques semaines. D’ailleurs, avant même de prendre quelconques fonctions officielles, Fabio Paratici multiplie les rencontres avec des promesses d’embauches à Milan, s’il venait à être nommé nouveau directeur sportif des Rossoneri. Il y a quelques semaines, il y a eu un dîner entre Fabio Paratici et Massimiliano Allegri, l’un des noms liés au banc des Rossoneri pour la saison prochaine. L’occasion de revenir sur quelques malentendus passés datant de l’époque de la Juventus. Aujourd’hui, il y a une bonne harmonie entre les deux hommes, mais Fabio Paratici a un autre nom en tête : Roberto De Zerbi de l’Olympique de Marseille, l’éternel acte manqué des Rossoneri.

Roberto De Zerbi, nouvelle cible prioritaire

L’AC Milan et Roberto De Zerbi, épisode 2, c’est parti. Moins d’un an plus tard, les discussions entre les deux parties ont repris selon les informations de la presse italienne. Calciomercato rappelle que l’entraîneur natif de Brescia avait été très proche du banc des Rossoneri l’été dernier, après avoir été sondé suite à l’échec des négociations avec Julen Lopetegui et avant l’accord trouvé avec Paulo Fonseca. Dans ce scénario, on parle à nouveau de sa possible arrivée à Milan en Italie. Des informations confirmées par Sportmediaset également : la rencontre qui a eu lieu aujourd’hui entre Fabio Paratici, le probable nouveau directeur sportif du Milan, et son agent, Edoardo Crnjar, a remis au goût du jour un duo dont on avait beaucoup parlé il y a quelques mois. L’ancien manager de Brighton, qui a grandi à Milan en tant que supporteur puis en tant que joueur, n’a jamais caché son désir de revenir un jour chez les Rossoneri en tant qu’entraîneur en chef d’un projet total avec les pleins pouvoirs.

La suite après cette publicité

L’appel de la future nouvelle direction milanaise cache son désir d’entraîner les Rossoneri et son rêve de marcher sur les traces du maestro Arrigo Sacchi. Deux idées qui ont toujours été de réelles préoccupations pour lui. Une question sentimentale et émotionnelle donc qui va bien au-delà de tout aspect sportif et financier. Fabio Paratici a eu une réunion à Milan ce samedi avec l’agent et fondateur de l’agence Exellence Sport, qui compte parmi ses clients l’ancien entraîneur du Shakthar. Plus que jamais Roberto De Zerbi est un des profils liés à l’AC Milan pour la saison prochaine, souligne la Gazzetta dello Sport, dans le cas très probable d’une séparation avec Sérgio Conceição. Un contact exploratoire, une demande d’information ou quelque chose de plus approfondi ? L’avenir nous le dira, ce qui est sûr, c’est qu’aujourd’hui, entre Milan et Marseille, Roberto De Zerbi est revenu au centre de toutes les pensées milanaises. A voir comment le duo Pablo Longoria - Medhi Benatia saura le retenir.