Real Madrid : Carlo Ancelotti sait ce qu'il fera après sa carrière d'entraîneur

Interviewé par AS avant la demi-finale aller de Ligue des Champions face à Manchester City ce mardi (21h), le coach du Real Madrid Carlo Ancelotti a évoqué son avenir et notamment ce qu’il ferait une fois sa carrière de coach terminé. L’Italien de 62 ans qui est engagé avec le Real jusqu’en juin 2024, aimerait devenir professeur d’université et profiter de sa famille mais sans pour autant oublier le football.

« Je veux être professeur de football à l'université, recevoir un titre de l'UEFA ou quelque chose comme ça, faire passer des examens à ceux qui pensent au football, pour voir ce qu’ils savent (rires). Quand j'arrêterai d'entraîner, j'aimerai autre chose, j'ai cinq petits-enfants, je me suis marié pour la deuxième fois et nous n'avons pas fait beaucoup de choses, nous devons en faire plus, je veux profiter d'elle. Quand j'aurai fini, je serai fan de Madrid et de Milan », a déclaré Ancelotti.

