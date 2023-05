Mercato OL : Laurent Blanc envoie un message fort à John Textor

La suite après cette publicité

L’Olympique Lyonnais est entré dans une nouvelle ère. Après 36 années de bons et loyaux services, Jean-Michel Aulas, qui a été nommé président d’honneur, a passé la main à John Textor, devenu président et directeur général de l’écurie. Un changement important pour les pensionnaires du Groupama Stadium. Mais Laurent Blanc a promis ce mercredi en conférence de presse qu’il ferait tout pour que cette nouvelle ère soit belle. Le technicien français, confirmé par l’homme d’affaires américain, a détaillé ses relations avec son nouveau boss.

Blanc adresse un message à Textor

«C’est tout frais, tout neuf. Monsieur Textor, on avait mangé ensemble ici au stade avec Monsieur Aulas, Vincent Ponsot et Bruno Cheyrou à l’époque du mercato (d’hiver, ndr). On recherchait une sentinelle avec João Gomes. On en avait discuté. La deuxième fois, on a dîné ensemble.» Mais pour l’ancien coach du PSG, les deux hommes vont devoir se côtoyer bien plus souvent. «Il va falloir passer du temps ensemble. Dans un projet comme celui de l’OL, il y a d’autres personnes qui entrent en jeu. Il y a plein de gens à écouter pour fixer les objectifs. Il y a plein de gens qui doivent échanger dans le domaine du recrutement.»

Il poursuit : «c’est super important car il y a de plus en plus de bons joueurs de plus en plus chers. On a une saison à terminer Mais en plus du terrain, ce côté-là m’intéresse aussi. Je n’ai pas la science infuse mais j’ai des opinions et des idées.» Laurent Blanc lui donnera certainement son avis sur le mercato. «On n’en a pas encore parlé avec John Textor mais il est au courant de tout. Il va le savoir, le foot français a de plus en plus de moyens certes, mais il est difficile de résister à nos amis anglais sur le mercato. Il faudra anticiper, savoir où se placer, où on veut aller. On espère améliorer le groupe. Mais il peut y avoir des surprises car la puissance de certains clubs fait qu’on ne peut pas résister.»

Le coach de l’OL évoque le mercato

Le coach français se prépare donc à tout. «C’est une période compliquée mais très importante la construction d’un groupe. Ça ne finit jamais, ça commence tout le temps. On voit les résultats en début de saison et on doit préparer la prochaine. Mais il y a un impératif qu’on ne maîtrise pas. C’est si on est attaqué par d’autres clubs. On ne le sait pas. La position du club doit être précise. Il y a peu de clubs qui peuvent résister à tout ça. On prévoit certaines choses et tout d’un coup, un grand club européen arrive. C’est délicat, à Lyon comme dans d’autres clubs. A part un ou deux clubs en France, il n’y en a pas beaucoup qui peuvent résister. » Blanc a d’ailleurs cité l’exemple de Malo Gusto recruté par Chelsea cet hiver.

Le champion du monde 98 s’attend à être attaqué avec son club, qui tentera aussi de se renforcer. «Ce sera compliqué car tout le monde veut faire une belle équipe. On a des joueurs prêtés qui vont revenir. On va devoir traiter cela. On a beaucoup de prêtés. On a une grosse discussion à avoir. Il faut réfléchir et répondre à des questions qui sont fondamentales (…) J’ai des ambitions. Tout entraîneur veut avoir la meilleure équipe possible; des objectifs élevés. Mais ça ne demande pas que de la recherche, du scouting, on oublie un point fondamental : les ressources. Il faut savoir l’accepter. Avec nos ressources, il faut savoir cibler nos objectifs.» L’un d’entre eux sera d’éviter de se faire dépouiller cet été.