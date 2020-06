Chelsea prolonge le jeune Tino Anjorin

Chelsea a décidé de faire une révolution cet été sur le marché des transferts. Les Blues ont déjà mis la main sur Hakim Ziyech et ils sont sur le point de faire signer Timo Werner (RB Leipzig). Mais les pensionnaires de Stamford Bridge travaillent aussi sur des dossiers internes. Ce lundi, ils ont officialisé la prolongation de contrat du jeune Faustino Anjorin dit "Tino" Anjorin.

«Tino Anjorin a engagé son avenir à long terme à Chelsea avec la signature d'un nouveau contrat de cinq ans après sa percée senior cette saison. Le joueur de 18 ans a fait ses débuts avec les Blues lors de notre grande victoire en Carabao Cup contre Grimsby Town (7-1) en septembre et a également joué en tant que remplaçant lors de notre dernière sortie en Premier League. C'était lors de la victoire 4-0 face à Everton à Stamford Bridge le 8 mars dernier». Le joueur, forcément heureux, a confié : «C'est un sentiment génial. Je suis au club depuis que j'ai six ans, donc arriver à ce stade et se voir proposer un autre contrat de cinq ans est incroyable. Je n'ai pas hésité à le prendre tout de suite parce que jouer pour le club pour lequel j'ai toujours rêvé de jouer est vraiment spécial pour moi».