AC Milan : les débuts très remarqués de Mike Maignan

Le 26 mai dernier, le directeur sportif de l’AC Milan, Paolo Maldini, officialisait enfin le départ annoncé de Gianluigi Donnarumma, libre de tout contrat le 30 juin 2021. Le lendemain, les Rossoneri annonçaient le remplacement du futur champion d’Europe italien par le Français Mike Maignan. Formé au Paris Saint-Germain et tout juste auréolé du titre de champion de France avec Lille, le portier âgé de 26 ans a débarqué en Lombardie pour vivre sa première expérience à l’étranger. Et pas n’importe où.

À Milan, Maignan arrive dans un club de renommée mondiale où il est très attendu. Outre la succession de Donnarumma à gérer, l’international tricolore (1 sélection) doit également justifier les 15 M€ déboursés par les Rossoneri. Autant dire que le joueur avait la pression hier pour le premier match de Serie A de la saison face à la Sampdoria. Une pression que le Français a bue sans sourciller.

Dans les pages du Corriere dello Sport, Maignan a reçu un 7 (sur 10), soit la deuxième meilleure note du match. Félicité pour avoir rassuré sa défense et ses interventions décisives face à Manolo Gabbiadini. De son côté, la Gazzetta dello Sport écrit : « Gigio (Donnarumma) n’est plus là ? Maignan s’en charge : Milan a un joueur de champ en plus ». Un titre faisant référence à l’implication du Français sur l’unique but de la partie inscrit par ses partenaires milanais.

Encensé par Pioli

« Ces dernières heures, les supporters des Rossoneri se concentraient encore sur Donnarumma, mis sur le banc avec le PSG et objet de sarcasmes de la part du peuple milanista. Dès ce soir (hier), ils pourront désormais prêter attention au nouveau titulaire, car Mike Maignan a été l’un des grands protagonistes de la victoire », ajoute le quotidien au papier rose. Flatteur. Et que dire de l’hommage rendu par son entraîneur, Stefano Pioli.

« Beaucoup d'adversaires font un marquage sur l’homme, il faut lire les espaces pour leur faire mal. Maintenant, nous avons cette chance, Mike a un jeu au pied très fort et précis. Si les adversaires veulent venir dans notre moitié de terrain, alors nous pouvons utiliser cette solution, nous avons des attaquants forts et nous pouvons leur faire très mal. Il doit être bon à la lecture des situations. Aujourd'hui (lundi), il a fait de merveilleux choix, c'est un garçon très serviable, curieux, volontaire, je suis content de sa façon de travailler et de sa capacité à prendre des décisions ». Pour des débuts, Mike Maignan ne pouvait pas rêver mieux.