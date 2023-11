Le FC Barcelone explose en interne

C’est une image qui fait déjà le tour de tous les médias espagnols. Lamine Yamal tend la main pour saluer Robert Lewandowski, mais ce dernier l’ignore. Le Polonais a-t-il volontairement mis un vent au jeune espagnol, ou ne s’est-il tout simplement pas aperçu que ce dernier tentait de le saluer ? On ne le saura probablement jamais, à moins que l’un des deux hommes ne s’exprime.

Ce qui est sûr en revanche, c’est que cela ne fait pas les affaires du buteur polonais, qui était déjà très critiqué par les médias catalans avant son doublé d’hier. Surtout que quelques minutes plus tard, les caméras de Movistar ont aussi pu filmer une séquence où on voit le Polonais engueuler, de façon assez véhémente, la pépite de La Masia. Sur les réseaux sociaux, les fans se rangent plutôt du côté de Lamine Yamal, et continuent pour certains d’en vouloir à Lewy. Avant ce match face au promu basque, il était effectivement sur une série de six buts sans marquer, et certains lui reprochaient aussi quelques soucis d’implication.

Xavi est tendu

Des tensions seraient donc en train d’émerger dans le vestiaire, alors qu’il avait également été question de problèmes de l’ancien buteur du Bayern avec son entraîneur, Xavi. Ce dernier est aussi de plus en plus cible de critiques des médias à cause du jeu de son équipe. Plus que n’importe quel joueur de son effectif d’ailleurs. Les observateurs estiment qu’il y a un gouffre entre son discours, où il prône un jeu plutôt tourné vers l’attaque, et ce que l’on voit sur le terrain, où ses hommes peinent à produire du jeu et à se créer de réelles occasions.

En conférence de presse après le match, l’ancien milieu de terrain a tenu des propos encore une fois surprenant, accusant les médias de la méforme de certains joueurs.« Les médias exagèrent. Ce sont les critiques des médias qui touchent les joueurs et c’est pour ça qu’on ne joue pas bien », a notamment lancé le Catalan, dans des propos qui, comme l’altercation entre ses deux meilleurs joueurs offensifs, font beaucoup parler outre-Pyrénées. Un petit parfum de crise commence donc à s’installer du côté de Montjuic…