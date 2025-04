Aston Villa : le pari fort de Youri Tielemans sur le PSG

Le PSG a obtenu son ticket pour les demi-finales de la Ligue des Champions ce soir, malgré la défaite 3-2 sur la pelouse d’Aston Villa. Et globalement, depuis le début de la saison, les Parisiens impressionnent et font peur en Europe. En zone mixte, Youri Tielemans a confié qu’il verrait bien les troupes de Luis Enrique aller au bout.

La suite après cette publicité

« Il y a forcément de la déception. On a poussé, on les a mis sous pression, on s’est crée des occasions, on a marqué ces buts mais on est déçu de pas avoir réussi à mettre au moins ce but supplémentaire. Paris vainqueur de la Ligue des Champions ? Oui pourquoi pas si ils sont là c’est qu’ils ont les qualités pour, ils vont devoir être prêts désormais pour les prochaines échéances », a confié le Belge. Les Parisiens apprécieront !