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Serie A

Serie A : la Juventus tenue en échec par Sassuolo

Par Jordan Pardon
1 min.
Kenan Yıldız @Maxppp
Juventus 1-1 Sassuolo

La Juventus peut nourrir de gros regrets ce soir. Face à Sassuolo, les Turinois ont loupé une nouvelle occasion de s’installer dans le top 4, qualificatif pour la prochaine Ligue des Champions. La norme a en revanche bien été respectée : Kenan Yildiz a marqué, une fois encore. Le Turc avait ouvert le score d’un plat du pied clinique (14e, 1-0) sur un centre en retrait de Conceicao, lancé en profondeur par son gardien Mattia Perin.

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Pinamonti a égalisé sur un service de l’inoxydable Domenico Berardi (52e, 1-1), tandis que Manuel Locatellli a loupé un penalty en toute fin de rencontre pour les Turinois (86e). 665 jours après son dernier match avec la Juventus Turin, Arkadiusz Milik est lui entré en jeu à la 79e minute. L’attaquant a touché huit ballons et s’est même offert une occasion de marquer sur une tête qui n’a toutefois pas fait trembler les filets. La Juventus campe à la 5e position, Sassuolo est 10e.

Pub. le - MAJ le
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