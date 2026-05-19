Antonio Conte va quitter Naples
C’était la tendance et elle se confirme, à en croire l’ensemble des médias italiens ce mardi matin. La décision a été prise par Antonio Conte, qui a choisi de ne pas poursuivre l’aventure avec le Napoli à l’issue de la saison en cours, qui s’achèvera le week-end prochain avec la réception de l’Udinese. Malgré un contrat jusqu’en 2027, Conte; 56 ans, pense être arrivé au bout du chemin, après deux belles années, marquées par le titre de champion d’Italie en 2025.
Il renonce aux 8 M€ qu’il aurait perçus lors de sa dernière année de contrat, et le départ se fera à l’amiable avec le président Aurelio de Laurentiis, qui avait déjà expliqué qu’il ne retiendrait pas son entraîneur si ce dernier voulait partir. Partir pour une autre destination ? A l’heure actuelle, malgré le poste vacant en sélection italienne, Conte n’aurait pas été officiellement approché, et la perspective d’une année sabbatique serait réelle.
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