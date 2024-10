Nice - PSG : la frustration de Bradley Barcola

Bousculé par de vaillants Niçois ce dimanche soir à l’Allianz Riviera, Paris a dû se contenter d’un match nul (1-1), ce qui fait aujourd’hui les affaires de l’AS Monaco, seul leader de la Ligue 1. Après la rencontre, Bradley Barcola a laissé entendre que le manque d’envie de son équipe était peut-être une raison aux deux mi-temps inégales de Paris.

La suite après cette publicité

«On n’était pas vraiment dedans en première mi-temps, puis on s’est bien réveillé en deuxième. C’est dommage qu’on ne concrétise pas nos occasions. Comment l’expliquer ? Je ne sais pas, il y a des matches comme ça, c’est toujours difficile de jouer ici. On aurait dû jouer comme lors de la seconde période, et ça aurait été beaucoup mieux. Ce qu’il manque ? Je ne sais pas, plus d’envie peut-être.»