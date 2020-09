Discipline : l'OM et le PSG se calment enfin

Ce mercredi, la commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP) va se réunir, comme c'est son habitude hebdomadaire. Au menu du soir, les sanctions attendues pour l'ailier gauche argentin du Paris SG, Angel Di Maria. Ce dernier aurait craché si ce n'est sûr, au moins en direction d'Alvaro Gonzalez, le défenseur central espagnol de l'Olympique de Marseille. Il risque six matches de suspension.

Mais ce n'est pas tout. Concernant les injures supposées racistes, l'instructeur continue son travail. Il a même auditionné Neymar ce mercredi matin, selon les informations de RMC Sport. La radio va encore plus loin et explique que le PSG et l'OM jouent l'apaisement. « L’OM et le PSG ont adopté une attitude plus responsable et plus calme. Ils veulent montrer une autre image et c’est plus appréciable », explique une source proche du dossier. En attendant la suite...