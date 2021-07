Andreaw Gravillon prêté au Stade de Reims

Prêté par l'Inter au FC Lorient en 2020-2021, Andreaw Gravillon avait impressionné avec les Merlus. En 26 apparitions en Ligue 1, le défenseur de 23 ans avait rendu de belles copies, tapant ainsi dans l'œil de clubs comme l'OM ou le Stade Rennais. Mais finalement, c'est le Stade de Reims qui a eu le dernier mot dans cette affaire. Le 9 juillet dernier, nous vous annoncions en exclusivité que l'opération allait être bouclée dans les prochains jours. Et c'est fait.

«Après l'expérience de Nicolas Penneteau, l'explosivité d'Andreaw Gravillon ! Formé à l'Inter et passé par Lorient la saison passée, le jeune défenseur est prêté au Stade de Reims (avec option d'achat) et retrouvera donc les terrains de Ligue 1 Uber Eats pour cet exercice 2021-22», expliquent les Rémois dans leur communiqué. Le principal concerné va donc rester en Ligue 1 une saison de plus.