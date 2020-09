Arsenal se fait encore prêter Dani Ceballos

À 24 années, Dani Ceballos n'a plus vraiment de temps à perdre. Grand espoir espagnol lorsqu'il était au Betis, le milieu de terrain avait été transféré au Real Madrid en 2017. Deux ans plus tard et 56 matches avec les Merengues et deux buts dans les pattes, il découvrait un nouveau championnat. En effet, il débarquait ainsi en Angleterre pour évoluer avec la formation londonienne d'Arsenal.

Ce qu'on peut dire, c'est qu'il a beaucoup joué. S'il n'a connu que 23 titularisations, il a évolué à 38 reprises sous le maillot des Gunners et a inscrit deux réalisations et offert deux passes décisives toutes compétitions confondues. Et tout cela malgré une blessure aux ischio-jambiers en fin d'année qui l'a éloigné des terrains pendant 54 jours et qui l'a donc fait manquer onze rencontres.

Ceballos retrouve Arteta

Mais, la fin de saison a livré son verdict en Angleterre et Ceballos est reparti au Real Madrid. Mais Mikel Arteta, le coach d'Arsenal, veut le conserver. « Nous avons des discussions et Dani sait très bien ce que je pense de lui. Il a également été assez clair avec moi puisque son intention est de rester avec nous, mais il est évident que le Real Madrid est impliqué et je ne sais pas encore ce que le club veut faire avec le joueur. Mais c’est un joueur qui nous intéresse parce que nous avons vraiment vu, lors des derniers mois de la saison, ce qu’il est capable de nous apporter », avait ainsi déclaré le technicien espagnol.

Sous contrat encore trois années avec la Casa Blanca, Ceballos se savait pas dans les plans de Zidane, qui aurait accepté de le prêté à nouveau à Arsenal. C'est désormais chose faite ! « Le Real Madrid CF et l'Arsenal FC ont accepté le prêt du joueur Dani Ceballos pour la saison prochaine, jusqu'au 30 juin 2021 », peut-on lire sur le communiqué des Merengues. On est ravi de revoir l'élégant espagnol en Premier League !