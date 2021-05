Wolves : Raul Jimenez va porter un casque toute sa carrière

C'est l'une des bonnes nouvelles de la journée. L'attaquant mexicain de Wolverhampton, qui s'était fracturé le crâne face à David Luiz il y a presque six mois, est dans le groupe de Nuno Espirito Santo pour affronter Manchester United ce week-end pour la dernière journée de Premier League. Toutefois, il devra se protéger le reste de sa carrière a expliqué Matt Perry, le médecin de l'écurie britannique.

« Il portera un casque de protection pour couvrir la zone de blessure osseuse jusqu’à la fin de sa carrière, mais elle est jugée suffisamment solide pour qu’il retourne jouer avec cette protection », a expliqué le médecin des Wolves. C'est donc un moindre mal pour le joueur pour qui on a beaucoup craint lors de son choc contre Arsenal.

Club doctor Matt Perry has issued an update on Raul Jimenez, after his meeting with specialists yesterday.



