CdF, OM : Gennaro Gattuso agacé malgré la qualification

Après les déroutes face à Andrézieux, Grenoble, Gueugnon, Quevilly, Carquefou, Canet-en-Roussillon ou encore Annecy la saison dernière, l’OM s’est cette fois sorti du piège tendu par Thionville (N3). Au terme d’une rencontre pas totalement maîtrisée, les Marseillais se sont imposés 1-0 grâce à un but de Pierre-Emerick Aubameyag, suffisant pour rallier les 1/16es de finale de Coupe de France. Pourtant, le technicien italien Gennaro Gattuso n’était pas totalement satisfait à l’issue de la rencontre, et l’a fait savoir en conférence de presse.

«L’important était de se qualifier après les difficultés de ce match où il n’y a pas de divisions qui comptent. Quel que soit l’écart, il faut entrer sur le terrain et jouer, a rappelé l’Italien. Thionville a fait le match qu’il fallait faire, le match de leur vie devant 25 000 personnes. On pouvait beaucoup mieux faire en première période, notamment avec le ballon, mais on prend cette victoire. On aurait pu être plus brillant mais c’est aussi la conséquence du gros travail accompli ces derniers jours. Je suis un peu plus énervé par l’approche que l’on a eue, surtout en première période. En deuxième c’était mieux, on a pu trouver la profondeur et développer un peu plus notre jeu.» Au vu du passif de l’OM dans la compétition, il faut parfois se satisfaire du résultat brut.