Côme : Cesc Fàbregas a rencontré Bodø/Glimt !

À la tête de Como, Cesc Fàbregas continue de façonner un projet ambitieux et résolument moderne. Impressionné par le style, l’organisation et les méthodes d’entraînement de Bodø/Glimt, le technicien espagnol a convié le staff norvégien à un échange approfondi, avec un accent particulier sur la nutrition. L’objectif de cet entretien surprise était de mettre en place un système permettant d’optimiser la récupération et de prévenir les blessures, en s’inspirant notamment des pratiques d’Uno-X Mobility, référence du WorldTour en matière de gestion du stress physique par l’alimentation. Déjà doté d’une application interne permettant de suivre les habitudes alimentaires des joueurs, même les jours de repos, le club lombard entend affiner encore son approche scientifique de la performance.

Le projet de Fàbregas ne se limite pas à la diététique. Fidèle à sa philosophie, l’ancien milieu international espagnol mise fortement sur la jeunesse, ambitionnant de bâtir une mini-Masia à l’image du FC Barcelone. Les U19 de Côme dominent actuellement leur championnat et le club investit massivement dans la formation, analysant les profils sur les plans technique, physique et comportemental. Parallèlement, l’innovation technologique occupe une place centrale avec l’installation d’un écran géant au centre d’entraînement de Mozzate pour corriger en direct les placements et les distances, grâce à des images captées par drone. Une méthode déjà expérimentée par Luis Enrique au PSG qui symbolise l’obsession du détail et du progrès continu cultivée par le technicien catalan.