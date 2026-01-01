Menu Rechercher
OM : Hamed Junior Traoré envoyé au Qatar pour sa rééducation

Par Valentin Feuillette
1 min.
Hamed Junior Traoré face à l'OL @Maxppp

Toujours blessé, Hamed Junior Traoré, qui était pourtant pressenti pour participer au match de Coupe de France contre Bourg-en-Bresse le 21 décembre, a finalement été écarté par le staff de l’OM, qui préfère ne prendre aucun risque avec l’ailier ivoirien de 25 ans, régulièrement freiné par des pépins physiques depuis son arrivée en prêt de Bournemouth. Les deux parties espèrent un retour dimanche contre le FC Nantes.

Il n’a disputé qu’une seule rencontre complète avec l’OM, contre Lyon le 31 août, et a été victime d’une rechute d’une blessure musculaire à la cuisse droite survenue en septembre. Pour préparer au mieux son retour, Traoré s’est rendu au Qatar début décembre afin de parfaire sa réathlétisation, à l’instar de l’attaquant Amine Gouiri qui avait travaillé à la clinique Aspetar en novembre. L’OM n’a toutefois pas communiqué sur ces déplacements médicaux et sportifs.

Pub. le
