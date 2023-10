OL : Fabio Grosso donne des nouvelles peu rassurantes de Mama Baldé

Ces dernières semaines sont très compliquées à Lyon. En pleine crise sportive et institutionnelle, l’OL est dernier de Ligue 1 et le bout du tunnel semble encore loin pour les Gones. Contre Reims, les Rhodaniens ont été méconnaissables et logiquement battus. Ainsi, ils ont concédé leur cinquième revers de la saison. Pire, ils ont même perdu Mama Baldé.

Titulaire hier suite à la suspension d’Alexandre Lacazette, l’ancien Troyen a été volontaire mais a été assez brouillon face à une défense rémoise intraitable. Sorti sur blessure suite à une blessure avec Okumu, le buteur de 27 ans a inquiété les supporters et le board des Gones. En conférence de presse d’après-match, son entraîneur Fabio Grosso a donné de ses nouvelles : «il a dû sortir car il avait mal à la cheville et au genou. J’espère qu’on ne va pas le perdre, car il est comme tous, un joueur important pour nous. On verra dans les prochains jours comment ça évolue.»