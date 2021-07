Séville - PSG : les compositions officielles

La préparation se poursuit pour le Paris Saint-Germain avec un match contre le Séville FC. Pour cette rencontre, les Franciliens de Mauricio Pochettino se présentent dans un 4-2-3-1 avec Keylor Navas comme dernier rempart derrière Achraf Hakimi, Thilo Kehrer, El Chadaille Bitshiabu et Layvin Kurzawa. Ander Herrera et Idrissa Gueye se retrouvent dans l'entrejeu tandis que Julian Draxler et Eric-Junior Dina Ebimbe prennent les couloirs autour d'Ismaël Gharbi. Enfin, Mauro Icardi est seul en pointe.

La suite après cette publicité

De son côté, le Séville FC opte pour un 4-3-3 avec Bono dans les cages. Juste devant lui, Jesus Navas, Nemanja Gudelj, Karim Rekik et José Angel prennent place. Ivan Rakitic, Joan Jordan et Oscar Rodriguez occupent l'entrejeu. Enfin, le trio d'attaque est composé de Suso, Youssef En-Nesyri et Lucas Ocampos.

Suivez la rencontre sur notre live commenté

Les compositions

Séville FC : Bono – Navas, Gudelj, Rekik, Angel – Rakitic, Jordan, Oscar - Suso, En Nesyri, Ocampos

Paris SG : Navas – Hakimi, Kehrer, Bitshiabu, Kurzawa – Gueye, Herrera - Dina Ebimbe, Gharbi, Draxler – Icardi